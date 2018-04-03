Ещё
На Кубани к середине недели потеплеет до +13°С
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани к середине недели потеплеет до +13°С 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 апр. — Новая Кубань. В Краснодарском крае сегодня днем прогнозируются кратковременные дожди, в некоторых районах — ливни с грозой. Ветер западных направлений 5-10 м/с, местами порывы достигают до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +3°С, +8°С, днем +8-13°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.
На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, по югу сильный дождь и гроза. Температура воздуха ночью +2°С, +7°С, днем 8-13°С тепла.
В Краснодаре сегодня облачно с прояснениями. Днем температура воздуха +13°С, ночью отметки термометров опустятся до +5°С. С четверга в краевой столице будет солнечно.
Новая Кубань: последние новости
В Ейске во время взрыва в частном доме пострадал человек В Краснодаре на ул. Школьной сгорела квартира На Кубани дожди будут идти до конца рабочей недели
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя111
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт214
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами96
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ92
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»451
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение