На Кубани к середине недели потеплеет до +13°С

Краснодар . 3 апр. — Новая Кубань. В Краснодарском крае сегодня днем прогнозируются кратковременные дожди, в некоторых районах — ливни с грозой. Ветер западных направлений 5-10 м/с, местами порывы достигают до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +3°С, +8°С, днем +8-13°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, по югу сильный дождь и гроза. Температура воздуха ночью +2°С, +7°С, днем 8-13°С тепла.

В Краснодаре сегодня облачно с прояснениями. Днем температура воздуха +13°С, ночью отметки термометров опустятся до +5°С. С четверга в краевой столице будет солнечно.