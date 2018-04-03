Волгоградская область уходит под воду

Волгоградской области борются с паводками, помощь местным жителям готовы оказать военные. Инженеры подготовили технику для наведения переправ, подрыва льда, плавающие транспортеры и буксирно-моторные катера, а также станции комплексной очистки воды.

Из-за обильного таяния снега в регионе складывается сложная обстановка, там уже введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления оказались более трехсот придворовых участков и несколько десятков домов. В работе по ликвидации последствий разлива рек заняты свыше 15 тысяч человек и почти 5 тысяч единиц спецтехники, сообщает телеканал «Россия 24».