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В Волгоградской области создали армейскую группировку для ликвидации последствий паводка
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В Волгоградской области создали армейскую группировку для ликвидации последствий паводка 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: v1.ru
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апреля. /ТАСС/. Группировку инженерных подразделений создали для оперативного реагирования на возможные паводковые затопления в Волгоградской области. Об этом сообщил во вторник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Инженерные подразделения, предназначенные для оказания помощи населению в условиях возможного паводка в Волгоградской области, выполнили необходимые подготовительные мероприятия", — отметил Астафьев.
Он уточнил, что военные находится в готовности к наведению переправ через затопленные участки местности. В составе группировки переправочно-десантная техника, в том числе плавающие транспортеры и буксирно-моторные катера. Готовы к использованию и станции комплексной очистки, с помощью которых можно очистить воду из рек.
Для работ по освобождению рек от льда подготовили более 50 подрывных команд, которые накануне уже начали работу для предотвращения заторов на реках области, дополнил Астафьев.
По данным Южного регионального центра МЧС РФ, уровень воды в реке Кумылга в Волгоградской области останется опасно высоким, а в реках Ольховка и Бузулук достигнет неблагоприятных отметок 3-5 апреля.
Накануне на территории Кумылженского района ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Сейчас там развернули пункты временного размещения, при ухудшении обстановки планируют провести эвакуацию жителей из зоны подтопления.
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