В Волгоградской области эвакуируют жителей из-за паводка

"Из-за разлива реки Кумылга сейчас идет эвакуация жителей из подтопленных домов в пункты временного размещения в станице Кумылженской, сложная паводковая обстановка также во Фроловском и Михайловском районах, информация о количестве подтопленных домов и эвакуированных жителях уточняется", — сказал представитель ведомства.

В понедельник в Кумылженском районе ввели режим «чрезвычайной ситуации муниципального уровня», а по решению губернатора на всей территории Волгоградской области объявили режим повышенной готовности для органов управления и сил предупреждения и ликвидации ЧС.