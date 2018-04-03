В Волгоградской области эвакуируют жителей из-за паводка 

ВОЛГОГРАД, 3 апреля. /ТАСС/. Эвакуация жителей началась в Волгоградской области из-за подъема уровня воды в реках во время половодья, сообщили ТАСС в областном МЧС.
"Из-за разлива реки Кумылга сейчас идет эвакуация жителей из подтопленных домов в пункты временного размещения в станице Кумылженской, сложная паводковая обстановка также во Фроловском и Михайловском районах, информация о количестве подтопленных домов и эвакуированных жителях уточняется", — сказал представитель ведомства.
В понедельник в Кумылженском районе ввели режим «чрезвычайной ситуации муниципального уровня», а по решению губернатора на всей территории Волгоградской области объявили режим повышенной готовности для органов управления и сил предупреждения и ликвидации ЧС.