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Вода отступила в двух районах Волгоградской области, девять подтоплены
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Вода отступила в двух районах Волгоградской области, девять подтоплены 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Уровень воды снизился ниже опасных отметок в Кумылженском и Алексеевском районах Волгоградской области, где введен режим ЧС из-за паводка, еще девять муниципальных образований остаются частично подтопленными, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по области.
Паводковая обстановка осложнилась в Волгоградской области в первых числах апреля из-за обильного таяния снега. В среду на территории всего региона был введен режим чрезвычайной ситуации.
По данным МЧС, в пятницу уровни воды снизились ниже опасных отметок в Кумылженском и Алексеевском районах, люди смогли вернуться в свои дома.
"По состоянию на 22.00 мск 6 апреля, в зоне подтопления находятся населенные пункты девяти муниципальных образований", — сказал собеседник агентства.
Частично остаются подтопленными 47 населенных пунктов, 2282 придворовые территории, 408 домовладений, в которых проживают 2178 человек. В пункты временного размещения и к родственникам эвакуирован 61 человек.
Спасатели откачивают воду из домов, очищают придомовые территории, оборудуют водоотводные траншеи. В работах по ликвидации последствий паводка задействованы 926 человек и 241 единица техники.
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