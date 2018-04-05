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В Волгоградской области МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках
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В Волгоградской области МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках 

РИА Новости 5 апреля 2018
Фото: v1.ru
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости. Уровень воды продолжит повышаться в притоках рек Хопер и Медведица в Волгоградской области, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Паводковая обстановка осложнилась в регионе в первых числах апреля из-за обильного таяния снега. В среду на территории всей области был введен режим ЧС. Сложная обстановка сохраняется в пяти муниципальных образованиях: Еланском, Кумылженком, Фроловском, Киквидзенском и городском округе городе Михайловке. В данных районах, по состоянию на утро четверга, частично подтопленными оставались 27 населенных пунктов, 2655 придворовых территорий, 789 домовладений, в которых проживают 2221 человек.
"По сообщению Волгоградского ЦГМС (центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — ред.) 6-8 апреля продолжится повышение уровней воды в притоках реки Хопра и реки Медведицы в северных, северо-западных районах Волгоградской области с достижением неблагоприятных, местами опасных отметок. На реке Бузулук (населенный пункт Преображенская) уровень воды сохранится в пределах и выше опасной отметки", — говорится в сообщении.
По данным ГУМЧС, из подтопленных районов отселено 328 человек, из них в пункты временного размещения — 39 человек. Накануне в русле реки Вязовка в Еланском районе были проведены подрывные работы для ликвидации ледового затора.
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