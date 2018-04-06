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Число затопленных районов Волгоградской области выросло до десяти
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Число затопленных районов Волгоградской области выросло до десяти 

v1.ru 55 минут назад
Фото: v1.ru
В Волгоградской области из-за активного таяния снега продолжает ухудшаться ситуация. Количество затопленных паводком районов растет. Особенно сложная обстановка наблюдается в Еланском районе.
К 16:00 к восьми районах, которые погрузились в воду утром, присоеднились еще два. На три выросло количество населенных пунктов, погрузившихся в воду.
— По данным на 16:00 в Еланском, Кумылженком, Фроловском, Киквидзенском, Урюпинском, Ольховском, Иловлинском, Алексеевском, Новоаннинском районах и в Михайловке осложнилась паводковая обстановка, — сообщили V1.ru в ГУ МЧС России по региону. — Частично подтоплено 44 населенных пункта, 2877 придворовых территорий, 428 домовладений, в которых проживают 3273 человека.
Борются с последствиями стихии в регионе 886 человек, задействовано 220 единиц техники, из которых 50 — плавсредства.
Самая сложная ситуация складывается в эти минуты складывается в Еланском районе Волгоградской области. Там из берегов вышла река Терса. ГУ МЧС России выступило с экстренным предупреждением по району.
— В связи с резким повышением температуры воздуха 6 апреля в Еланском муниципальном районе Волгоградской области на реке Терса уровень воды достиг и превысил опасные отметки, — сообщают в МЧС. — Вода поднимается в реке не только в Еланском районе. В зоне затопления могут оказаться населенные пункты, расположенные в Руднянском районе.
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 Ещё 11 источников 
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