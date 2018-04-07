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Число подтопленных территорий в Волгоградской области за ночь не увеличилось
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Число подтопленных территорий в Волгоградской области за ночь не увеличилось 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Блокнот-Волгоград
ВОЛГОГРАД, 7 апреля. /ТАСС/. Число населенных пунктов, пострадавших из-за паводка в Волгоградской области, за минувшую ночь не увеличилось и составляет 47 хуторов и поселков, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"В девяти муниципальных районах Волгоградской области количество пострадавших от паводка населенных пунктов по состоянию на 08:00 мск составляет 47, столько же их было на 22:00 мск 6 апреля", — сказал ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.
Он уточнил, что в этих частично подтопленных 47 населенных пунктах оказались 2 282 придворовых территории, 408 домовладения, в которых проживают 2 178 человек, из них 413 детей.
Для размещения людей, чьи дома пострадали от паводка, развернули восемь пунктов временного размещения (ПВР) общей вместимостью 1 829 человек, где организовали всестороннее жизнеобеспечение и психологическая помощь. Всего эвакуировали 61 человека, из них 27 детей (в ПВР — 10 человек, остальные разместились у родственников).
Как уточнили ТАСС в областном комитете социальной защиты, во многих хуторах и поселках, в которых паводок уже отступил, соцработники приступили к обследованию жилья пострадавших и приему документов для получения социальной поддержки. Размер социальной выплаты будет устанавливаться по решению комиссии в каждом случае индивидуально, однако он не может превышать 50 тыс. рублей.
В связи со сложной паводковой обстановкой в среду по решению губернатора в Волгоградской области ввели режим чрезвычайной ситуации.
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 Ещё 49 источников 
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