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В Ингушетии произошел пожар на территории рынка
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В Ингушетии произошел пожар на территории рынка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 2 апр — РИА Новости. Пожар на территории рынка произошел в ночь на понедельник в городе Сунжа в Ингушетии, никто не пострадал, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
"В 04.23 мск понедельника поступило сообщение, что в городе Сунжа по улице Грозненская на территории рынка произошло возгорание продовольственных магазинов на площади 200 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные локализовали пожар в 4.50 мск и полностью его ликвидировали в 5.35 мск понедельника. «Пострадавших нет», — уточняет ведомство.
В тушении пожара, причины которого устанавливаются, участвовало 19 человек и шесть единиц техники.
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