Около 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Московского региона в понедельник утром

«Шереметьево» и В московских аэропортах «Внуково» «Домодедово» в понедельник утром задержали и отменили почти 30 рейсов, в « Жуковском » задерживается всего один рейс, сообщается на сайте сервиса «Яндекс. Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задерживаются всего семь рейсов. В «Домодедове» отменили семь рейсов, еще шесть задержали. В аэропорту «Шереметьево» восемь рейсов задержано.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» до 18:10 задержали рейс в Гуанчжоу