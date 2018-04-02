Около 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Московского региона в понедельник утром 

В московских аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» в понедельник утром задержали и отменили почти 30 рейсов, в «Жуковском» задерживается всего один рейс, сообщается на сайте сервиса «Яндекс. Расписания».
По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задерживаются всего семь рейсов. В «Домодедове» отменили семь рейсов, еще шесть задержали. В аэропорту «Шереметьево» восемь рейсов задержано.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» до 18:10 задержали рейс в Гуанчжоу.
В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается облачная погода, временами пройдет дождь, максимальная температура воздуха поднимется до плюс 9 градусов.