Ещё
Около 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Московского региона в понедельник утром
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Московского региона в понедельник утром 

РИАМО 33 минуты назад
Фото: РИАМО
В московских аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» в понедельник утром задержали и отменили почти 30 рейсов, в «Жуковском» задерживается всего один рейс, сообщается на сайте сервиса «Яндекс. Расписания».
По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задерживаются всего семь рейсов. В «Домодедове» отменили семь рейсов, еще шесть задержали. В аэропорту «Шереметьево» восемь рейсов задержано.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» до 18:10 задержали рейс в Гуанчжоу.
В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается облачная погода, временами пройдет дождь, максимальная температура воздуха поднимется до плюс 9 градусов.
РИАМО: последние новости
Тринадцать пожаров произошли в Подмосковье за прошедшие сутки Росгвардейцев могут привлечь к ответственности за охрану ТЦ в Кемерове Худрук Театра.doc Михаил Угаров скончался на 63‑м году жизни
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю17
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России239
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать152
«Россия сорвалась с цепи»1078
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»344
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:56
Бузова разделась для Playboy
Шоу-бизнес
00:09
Катя Жужа резко ответила Бородиной
Шоу-бизнес
00:33
Малиновская представила «новую себя»
Шоу-бизнес
00:52
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю
В мире
04:55
Китайская «Катюша» взорвала Интернет
Шоу-бизнес
01:16
«Россия сорвалась с цепи»
В мире
05:59
Что останется у Тулеева после отставки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение