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Почти 200 населённых пунктов на Украине остались без света из-за непогоды
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Почти 200 населённых пунктов на Украине остались без света из-за непогоды 

RT на русском 28 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Почти 200 населённых пунктов в восьми областях Украины лишились электроэнергии из-за осложнения погодных условий. Об этом сообщается на сайте государственной службы по чрезвычайным ситуациям. «Вследствие осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 192 населённых пункта в восьми областях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 112 населённых пунктов остались без света в Киевской области, в Донецкой — 34, Запорожской — 15, Кировоградской и Черкасской — по 12, Николаевской — пять, Днепропетровской и Луганской — по одному.
Ранее на Украине без электричества из-за непогоды остались более 134 населённых пунктов.
URA.RU передавало, что в Курганской области из-за непогоды без света остались 17 тыс. человек
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