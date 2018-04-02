Почти 200 населённых пунктов на Украине остались без света из-за непогоды

Почти 200 населённых пунктов в восьми областях Украины лишились электроэнергии из-за осложнения погодных условий. Об этом сообщается на сайте государственной службы по чрезвычайным ситуациям. «Вследствие осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 192 населённых пункта в восьми областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 112 населённых пунктов остались без света в Киевской области, в Донецкой — 34, Запорожской — 15, Кировоградской и Черкасской — по 12, Николаевской — пять, Днепропетровской и Луганской — по одному.

Ранее на Украине без электричества из-за непогоды остались более 134 населённых пунктов.