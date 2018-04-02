Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил местным органам власти подготовить к 3 апреля документы по объему ущерба, причиненного паводком, для обращения за помощью в правительство. По словам главы региона, было подтоплено шесть социальных объектов, семь объектов жизнеобеспечения. С начала паводка пострадали в общей сложности 115 населенных пунктов. В Алтайском крае сохраняется режим ЧС. Губернатор отметил, что несмотря на то, что за последние сутки ситуация постепенно нормализуется, есть опасения, что паводок усугубится. В крае с середины недели ожидается потепление, в некоторых районах высота снежного покрова составляет около 40 см. Кроме того, в ближайшие дни ожидается вскрытие льда на реке Объ в районе села Усть-Чарышская Пристань — вода может подняться до критической отметки.