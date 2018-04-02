Ещё
Алтай обратится в правительство РФ за помощью в компенсации ущерба от паводка — власти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алтай обратится в правительство РФ за помощью в компенсации ущерба от паводка — власти 

Авторадио 1 час назад
Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил местным органам власти подготовить к 3 апреля документы по объему ущерба, причиненного паводком, для обращения за помощью в правительство. По словам главы региона, было подтоплено шесть социальных объектов, семь объектов жизнеобеспечения. С начала паводка пострадали в общей сложности 115 населенных пунктов. В Алтайском крае сохраняется режим ЧС. Губернатор отметил, что несмотря на то, что за последние сутки ситуация постепенно нормализуется, есть опасения, что паводок усугубится. В крае с середины недели ожидается потепление, в некоторых районах высота снежного покрова составляет около 40 см. Кроме того, в ближайшие дни ожидается вскрытие льда на реке Объ в районе села Усть-Чарышская Пристань — вода может подняться до критической отметки.
Авторадио: последние новости
В Алтайском крае спасатели возводят дамбы и подрывают лед на реках, чтобы справиться с паводком Ситуация с паводком на Алтае начинает стабилизироваться - губернатор Паводковая ситуация на Алтае развивается по наиболее сложному варианту - власти
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю17
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России239
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать152
«Россия сорвалась с цепи»1078
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»344
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:56
Бузова разделась для Playboy
Шоу-бизнес
00:09
Катя Жужа резко ответила Бородиной
Шоу-бизнес
00:33
Малиновская представила «новую себя»
Шоу-бизнес
00:52
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю
В мире
04:55
Китайская «Катюша» взорвала Интернет
Шоу-бизнес
01:16
«Россия сорвалась с цепи»
В мире
05:59
Что останется у Тулеева после отставки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение