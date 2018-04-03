Число пострадавших от паводка в Хакасии превысило 300

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Более 300 жителей пострадали от паводка в Хакасии , где из-за резкого потепления были подтоплены 23 населенных пункта. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства республики.

"Организована работа по подготовке актов обследования и списков пострадавших. По данным на 3 апреля, в списках пострадавших 322 человека, общая сумма выплат (компенсации ущерба — прим. ТАСС) составляет 1,71 млн рублей. Всего за период с 23 марта по 2 апреля произошло подтопление талыми водами 23 населенных пунктов", — сообщили в ведомстве.

В конце марта в Хакасии резко потеплело, кроме того, выпало аномальное количество осадков — в восемь раз превышающее норму. Были подтоплены приусадебные участки, дома, участки автодорог и мостов. 28 марта в Хакасии был введен режим ЧС.

По данным на утро вторника, ведется откачка воды с нескольких приусадебных участках в Аскизском районе, ситуация с подтоплениями в Бейском районе, где от паводка пострадали 12 населенных пунктов, стабилизировалась. Наиболее сложной является обстановка в селе Новотроицкое, где частично подтоплены 19 домов и 36 участков.

По данным правительства Хакасии, с 5 апреля в регионе ожидается резкое потепление до 17 градусов выше нуля, что серьезно повлияет на ситуацию с паводком. Результаты вертолетной разведки показали, что на территориях возникло множество временных озер.