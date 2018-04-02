Ещё
В понедельник в Рязани ожидается сильный ветер — МЧС
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
Выборы 2018
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Пока вы спали: "Небесный дворец" рухнул на землю
Срочная новость
Пока вы спали: "Небесный дворец" рухнул на землю
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В понедельник в Рязани ожидается сильный ветер — МЧС
АиФ Рязань
50 минут назад
Фото:
АиФ Рязань
Комментарии
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы и до конца суток 2 апреля на территории
Рязанской области
местами ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 17 метров в секунду.
АиФ Рязань: последние новости
Стало известно, когда в Рязанской области начнется весенняя охота
Любимов: Если из Подмосковья отходы повезут в Рязань — будем пресекать
Подмосковные чиновники хотят перекинуть свои отходы в Рязанскую область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
167
«Россия сорвалась с цепи»
986
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать
108
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
341
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой
1425
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары
Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
01:16
«Россия сорвалась с цепи»
В мире
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире
Другое
00:38
Украинцев предупредили о риске остаться без газа
Экономика
В мире
06:59
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой
Происшествия
В мире
01:07
Буйный зритель избил актёра шлемом на сцене
Происшествия
Общество
00:32
Умер Михаил Угаров
Шоу-бизнес
Происшествия
00:41
Полуобнажённые красотки оседлали сноуборды
Общество
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение