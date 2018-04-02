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В понедельник в Рязани ожидается сильный ветер — МЧС
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Пока вы спали: "Небесный дворец" рухнул на землю
Пока вы спали: "Небесный дворец" рухнул на землю

В понедельник в Рязани ожидается сильный ветер — МЧС 

АиФ Рязань 50 минут назад
Фото: АиФ Рязань
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы и до конца суток 2 апреля на территории Рязанской области местами ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 17 метров в секунду.
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