Погода в Приморье начнет ухудшаться уже в четверг вечером

В ночь на 5 апреля погодные условия на юге Дальнего Востока будет определять антициклон, смещающийся с северо-восточного Китая на Японское море. В ночные часы в южной половине Приморья атмосферное давление будет расти, на севере существенно не изменится. Осадки не ожидаются. Воздух в поле повышенного давления выхолодится до 0…−13 °С, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».

В пятницу, 6 апреля, с выходом циклона на побережье края интенсивность осадков увеличится. На большей территории края ожидается мокрый снег, наиболешее количество осадков выпадет на юге края, местами не исключены гололедные явления. На южном побережье ухудшение погоды будет сопровождаться сильным ветром.

Как отмечают синоптики, снег в Приморье в апреле, особенно в начале месяца, не редкость. На территории края в этот период он отмечается практически ежедгодно