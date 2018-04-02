В Волгоградской области затопило населенный пункт

В Кумылженском районе Волгоградской области 2 апреля из-за паводка затопило 302 придворовых участках и 25 домов, в которых в общей сложности проживает 754 человека.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, среди жителей затопленной территории 155 детей. В районе сейчас введен режим «чрезвычайная ситуация». В школах №1 и №2 развернуты пункты временного размещения людей вместимостью 800 человек. Силы и средства МЧС переведены в режим повышенной готовности. За гидрологической обстановкой в районе следят даже с воздуха с помощью беспилотников.

Добавим, что подтопление участков и домов произошло из-за подъема уровня воды в реке Кумылга