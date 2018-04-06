В Волгоградской области из-за паводка подтоплено более 40 населенных пунктов

"Частично подтоплены 41 населённый пункт, 3,548 тыс. придворовых территорий, 894 домовладения, в которых проживают 4,353 тыс. человек, из них 809 детей", — говорится в сообщении.

Обстановка осложнилась в Еланском, Кумылженком, Фроловском, Киквидзенском, Урюпинском , Ольховском, Алексеевском районах и городском округе городе Михайловке . «Для размещения населения развёрнуто 15 пунктов временного размещения (ПВР) общей вместимостью 3,105 тыс. человек, где организовано всестороннее жизнеобеспечение и психологическая помощь. Всего в ПВР и к родственникам отселено 138 человек, из них 58 детей», — уточнили в пресс-службе. Жителям, отказавшимся от отселения, доставляют продукты питания, средства первой необходимости, медикаменты.

Над ликвидацией последствий паводка работают 240 человек, 43 единицы техники и 23 плавсредства.

Как сообщалось ранее, в связи с тяжелой паводковой обстановкой в среду по решению губернатора в Волгоградской области ввели режим чрезвычайной ситуации.