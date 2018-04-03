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МЧС эвакуирует жителей населенных пунктов в Волгоградской области
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МЧС эвакуирует жителей населенных пунктов в Волгоградской области 

Авторадио 22 часа назад
Фото: Блокнот-Волгоград
В Волгоградской области началась эвакуация жителей из подтопленных населенных пунктов. В воде уже десятки домов и несколько сотен приусадебных участков. Хлеб по домам сотрудники МЧС развозят на лодках. Добраться по-другому до станицы Кумылженская практически невозможно. Такого мощного паводка здесь не было более тридцати лет. Из-за таяния снега из берегов вышла маловодная в обычное время река Кумылга. В местных школах развернуты пункты временного размещения на 800 человек, отмечает Первый канал. Сложная ситуация и в других регионах. Реки вышли из берегов в Хакасии, Иркутской области, Алтайском крае. Ударившие там морозы дали спасателям небольшую передышку, которую МЧС использует для перегруппировки сил, а также проводит эвакуацию детей из самых опасных районов. Первый заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС Александр Еремеев рассказал, когда в Алтайском крае ожидают нового подъема воды: «Мы ожидаем повышения уровня воды с учетом свежих выпавших осадков дня через три. Мы знаем, что при таянии в горах горного Алтая вода приходит в Алтайский край через три дня».
А вот в Туве первая вода пошла на спад. В подтопленном поселке Каа-Хем уже почти откачали воду с улиц, а в пригороде Кызыла спасатели соорудили дамбу и пустили паводковые воды в обход жилых домов. На самых опасных направлениях работают саперы. Они взрывают ледовые заторы, помогая воде как можно быстрее уйти вниз по течению.
Авторадио: последние новости
Паводковая ситуация на Алтае развивается по наиболее сложному варианту - власти Египта накрыла мощная песчаная буря В Волгоградской области из-за паводка объявлен режим ЧС
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