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В Казани может затопить 386 домов
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Пока вы спали: "Небесный дворец" рухнул на землю

В Казани может затопить 386 домов 

Казанский Портал 1 час назад
В случае резкого потеплении в зону подтопления может попасть территория площадью около 13 кв. км в Советском и Приволжском районах Казани. Особенно по берегам реки Нокса в поселках Салмачи и Вишневка, сообщает пресс-служба мэрии.
В зоне риска находятся 386 домов, в которых проживает 1 223 человека. Возможны подтопления в жилых массивах по низменным берегам Волги и малых рек Казанка, Киндерка, Вертлевка и Сухая река.
Ранее Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз погоды с апреля по сентябрь.
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