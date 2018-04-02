В Казани может затопить 386 домов

В случае резкого потеплении в зону подтопления может попасть территория площадью около 13 кв. км в Советском и Приволжском районах Казани . Особенно по берегам реки Нокса в поселках Салмачи и Вишневка, сообщает пресс-служба мэрии.

В зоне риска находятся 386 домов, в которых проживает 1 223 человека. Возможны подтопления в жилых массивах по низменным берегам Волги и малых рек Казанка, Киндерка, Вертлевка и Сухая река.

Ранее Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз погоды с апреля по сентябрь.

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