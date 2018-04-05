Спасатели предупредили о лавинной опасности в трех районах Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 5 апреля. / ТАСС /. Спасатели в четверг распространили оперативное предупреждение на 6 апреля о лавинной опасности в трех районах Сахалинской области

"По информации Регионального противолавинного центра ФГБУ «Сахалинское УГМС», 6 апреля на лавиноопасных участках Невельского, Холмского и Долинского районов прогнозируется риск схода снежных масс. На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин", — говорится в сообщении спасателей.

Как сообщили ТАСС в региональном противолавинном центре, за текущий сезон лавинной опасности специалисты зарегистрировали сход 168 лавин в населенных пунктах, на автомобильные и железные дороги.