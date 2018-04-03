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Беспилотник облетел затопленные в результате паводков районы под Волгоградом
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Беспилотник облетел затопленные в результате паводков районы под Волгоградом 

RT на русском 1 час назад
Фото: Блокнот-Волгоград
Беспилотник облетел наиболее пострадавшие от паводков населённые пункты Волгоградской области. Сообщается, что в Кумылженском районе введён режим ЧС — там в зоне подтопления оказалось более 300 дворов. МЧС подготовило пункты временного размещения.
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 Ещё 7 источников 
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