Спасение рыбака с траулера в Охотском море попало на видео

В понедельник, 9 апреля, сотрудники МЧС России провели эвакуацию заболевшего моряка с борта траулера «Петр I» в акватории Охотского моря.

Экипаж судна связался со спасателями и сообщил, что у одного из членов команды случился инсульт и ему требуется срочная госпитализация.