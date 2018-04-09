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Спасение рыбака с траулера в Охотском море попало на видео
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Спасение рыбака с траулера в Охотском море попало на видео 

Вести.Ru 9 апреля 2018
Фото: Вести.Ru
В понедельник, 9 апреля, сотрудники МЧС России провели эвакуацию заболевшего моряка с борта траулера «Петр I» в акватории Охотского моря.
Экипаж судна связался со спасателями и сообщил, что у одного из членов команды случился инсульт и ему требуется срочная госпитализация.
На помощь пострадавшему вылетел Ми-8, больной был поднят с траулера при помощи лебедки, после чего специалисты МЧС доставили его в аэропорт Магадана, где им занялись медики, сообщает портал MagadanMedia, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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