В Омане разбился военный самолет, погиб пилот

Доха , 2 апреля / Синьхуа / — По поступившим из Маската сведениям, в воскресенье в первой половине дня самолет ВВС Омана разбился во время очередного тренировочного полета, в результате погиб пилот.

Данная информация первоначально появилась в соцсетях, а затем ее подтвердило Министерство обороны страны, не оглашая причин катастрофы и других деталей.

Напомним, что 5 декабря минувшего года военный вертолет Омана потерпел крушение во время тренировочного полета, в результате один из членов экипажа погиб, двое других получили травмы.