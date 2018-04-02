Ещё
В Омане разбился военный самолет, погиб пилот
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омане разбился военный самолет, погиб пилот 

ИА Синьхуа 22 минуты назад
Доха, 2 апреля /Синьхуа/ — По поступившим из Маската сведениям, в воскресенье в первой половине дня самолет ВВС Омана разбился во время очередного тренировочного полета, в результате погиб пилот.
Данная информация первоначально появилась в соцсетях, а затем ее подтвердило Министерство обороны страны, не оглашая причин катастрофы и других деталей.
Напомним, что 5 декабря минувшего года военный вертолет Омана потерпел крушение во время тренировочного полета, в результате один из членов экипажа погиб, двое других получили травмы.
ИА Синьхуа: последние новости
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Соломоновых Островов -- Геологическая служба США Число жертв пожара в российском городе Кемерово возросло до 64 человек 10 человек погибли и десятки оказались под обломками обрушившегося склада в пакистанском городе Суккуре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия сорвалась с цепи»144
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1259
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»328
Илон Маск объявил о «банкротстве» Tesla20
Саудиты принуждают Россию к сделке183
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение