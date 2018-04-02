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Китайская орбитальная станция сгорела над Тихим океаном
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Китайская орбитальная станция сгорела над Тихим океаном 

Газета.Ru 4 часа назад
Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» вошла в атмосферу над Тихим океаном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство «Синьхуа».
По предварительным данным, станция вошла в атмосферу над южной частью океана в 08.15 по пекинскому времени (03.15 мск) и по большей части сгорела в атмосфере.
Более детальной информации, в том числе о наличии обломков и месте их падения, пока не сообщается.
Ранее станция начала неуправляемое падение с орбиты. В Пекине заявляли, что за этим вряд ли последует какой-либо ущерб.
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