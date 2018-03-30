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Весна отменяется. На подтапливаемый Алтай идут 20-градусные морозы
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Весна отменяется. На подтапливаемый Алтай идут 20-градусные морозы 

РИА «ФедералПресс» 30 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
БАРНАУЛ, 30 марта, ФедералПресс. В Алтайском крае бушует непогода. К паводку, из-за которого эвакуированы более тысячи жителей, а в зоне подтопления находятся 1224 жилых домов и 3554 приусадебных участков, добавились еще шквалистый ветер и мокрый снег. 30 марта, по неутешительным прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются метель и сильные гололедные явления. Порывы ветра могут достигать до 27 м/с. Кроме того, в ночные часы температура воздуха может опускаться до 15 градусов, а западных районах до 20°C.
В связи с этим ГУ МЧС России по Алтайскому краю настоятельно рекомендует водителям быть внимательными во время управления транспортными средствами. В частности, на время непогоды следует воздержаться от поездок на дальние расстояния.
В МЧС также отмечают, что сильные осадки спровоцирует, прежде всего, интенсивное таяние снега в населённых пунктах и разлив малых рек. Талые воды могут стать причиной локальных подтоплений пониженных участков местности. Все подразделения МЧС России находятся в режиме повышенной готовности.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
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