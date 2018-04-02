Китайская станция «Тяньгун» опустилась ниже 130 км‍

Орбитальная высота китайской станции «Тяньгун-1» опустилась ниже 130 км. По последним данным, она заходит на свои последние витки, пролетев в 01:00 (мск) над Ближним Востоком.

Станция находится в неконтролируемом падении. Управление аппаратом было потеряно в марте 2016 года. По прогнозам экспертов, ее падение не приведет к значительному ущербу.

Чечней, Ингушетией и Северной Осетией. «Небесный дворец» весит 8,5 тонн, большая его часть сгорит в атмосфере, но до земли могут долететь небольшие обломки. Станция может сгореть над югом Дагестана