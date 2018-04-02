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Китайская станция «Тяньгун» опустилась ниже 130 км‍
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Китайская станция «Тяньгун» опустилась ниже 130 км‍ 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Орбитальная высота китайской станции «Тяньгун-1» опустилась ниже 130 км. По последним данным, она заходит на свои последние витки, пролетев в 01:00 (мск) над Ближним Востоком.
Станция находится в неконтролируемом падении. Управление аппаратом было потеряно в марте 2016 года. По прогнозам экспертов, ее падение не приведет к значительному ущербу.
«Небесный дворец» весит 8,5 тонн, большая его часть сгорит в атмосфере, но до земли могут долететь небольшие обломки. Станция может сгореть над югом Дагестана, Чечней, Ингушетией и Северной Осетией.
Как ранее писал «ФедералПресс», по прогнозу станция «Тяньгун-1» развалится на части, приблизившись к поверхности планеты на 70 километров. Обломки могут упасть на огромную площадь между 43 градусом северной широты и 43 южной широты.
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