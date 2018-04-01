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На севере Китая ожидается ветер с песком, на юге — дожди
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На севере Китая ожидается ветер с песком, на юге — дожди 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — Национальный метеорологический центр Китая сегодня сообщил, что в ближайшие пять дней на севере Китая ожидается сильный ветер с песком, в то время как в южных провинциях прольются дожди.
Национальный метеорологический центр Китая сообщил, что сильный ветер с песком и пылью ожидается в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, автономном районе Внутренняя Монголия, провинции Ганьсу и на северо-востоке Китая.
На некоторые районы СУАР обрушится песчаная буря, сообщили в центре.
В районах к югу от реки Янцзы в ближайшие 24 часа будут идти небольшие дожди, умеренные дожди ожидаются к югу от реки Хуайхэ 3-5 апреля. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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