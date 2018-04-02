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МЧС предупредило о сильном ветре в равнинных районах Дагестана
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МЧС предупредило о сильном ветре в равнинных районах Дагестана 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В низменных и приморских районах Дагестана в понедельник, 2 апреля, ожидается сильный ветер. В то же время в горах республики сохраняется лавиноопасность. Экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС по Дагестану.
До 18:00 в низменных и приморских районах республики прогнозируется восточный, юго-восточный ветер со скоростью 15−20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду; в горных районах — юго-западный ветер местами до 15−17 метров в секунду, сообщается на сайте ведомства.
В горах Дагестана выше 1500 метров до 18:00 действует экстренное предупреждение о лавиноопасности. Жителей просят воздержаться от дальних поездок и походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными.
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