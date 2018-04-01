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Завтра в Ленобласти ждут повышенное количество ДТП
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Завтра в Ленобласти ждут повышенное количество ДТП 

Ivyborg.ru 31 минуту назад
Сохраняется вероятность возникновения происшествий, связанных с ДТП. Также возможны происшествия с участием детей, перекрытием движения по автотрассам, затруднениями в движении по автодорогам.
В МЧС отметили особо опасные участки дорог Ленинградской области и автотрассы:
М-10 «Россия»:Тосненский район 626-628 км, Тосненский район 667-669 км;
А-181 «Скандинавия»: Выборгский район 113-115 км, 119-122 км, 135-136 км;
Р-21 «Кола»: Всеволожский район 20-26 км, 28-30 км, Кировский район 40-42 км, 45-53 км, 66-75 км, Волховский район 97-99 км, 121-124 км;
Р-23 «Санкт-Петербург — Псков»: Лужский район 133-134 км.
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