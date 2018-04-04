В МЧС рассказали о подготовке к борьбе с паводками в Центральной России

МОСКВА , 4 апр — РИА Новости . Около 150 тысяч человек и примерно 35 тысяч единиц техники вошли в состав группировки для борьбы с возможными подтоплениями в период паводка на территории Центрального федерального округа, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы центрального регионального центра МЧС

"Группировка сил и средств составляет более 147 тысяч человек и 35 тысяч единиц техники", — сказал собеседник.

По его словам, на случай необходимости готовы к развертыванию более 4 тысяч стационарных пунктов временного размещения общей вместимостью до 1,5 миллионов человек и 31 мобильный пункт вместимостью свыше 2 тысяч человек.

"В настоящее время паводки начались в пяти субъектах округа: в Воронежской, Липецкой, Тульской, Рязанской и Орловской областях", — сказал представитель ведомства.