Извержение самого активного вулкана на Земле сняли на видео

На Гавайях сняли на видео извержение знаменитого вулкана Килауэа, сообщает «МИР 24».

Чтобы посмотреть на это зрелище, на Большой остров 50-го штата США приезжают сотни туристов.

Килауэа в переводе с гавайского означает «изрыгающий». Вулкан называют самым активным на Земле, ведь он непрерывно извергается почти 35 лет. Местные считают его обиталищем богини вулканов — Пеле.

Основание Килауэа уходит на дно океана, и благодаря извержениям Большой остров постоянно увеличивается в размерах. Ежегодно к его площади добавляется более 17 гектаров.

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