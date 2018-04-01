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Извержение самого активного вулкана на Земле сняли на видео
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Извержение самого активного вулкана на Земле сняли на видео 

Мир24 1 час назад
На Гавайях сняли на видео извержение знаменитого вулкана Килауэа, сообщает «МИР 24».
Чтобы посмотреть на это зрелище, на Большой остров 50-го штата США приезжают сотни туристов.
Килауэа в переводе с гавайского означает «изрыгающий». Вулкан называют самым активным на Земле, ведь он непрерывно извергается почти 35 лет. Местные считают его обиталищем богини вулканов — Пеле.
Основание Килауэа уходит на дно океана, и благодаря извержениям Большой остров постоянно увеличивается в размерах. Ежегодно к его площади добавляется более 17 гектаров.
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