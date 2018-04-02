Река Кумылга может выйти из берегов в Волгоградской области

Спасатели предупреждают, что 2 апреля в реке Кумылга может подняться уровень воды около населенного пункта Ярской в Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, река может выйти из берегов из-за теплой погоды и поступления талых вод из расположенных рядом балок и оврагов.