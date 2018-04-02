Ещё
Река Кумылга может выйти из берегов в Волгоградской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Река Кумылга может выйти из берегов в Волгоградской области 

АиФ Волгоград 31 минуту назад
Фото: v1.ru
Спасатели предупреждают, что 2 апреля в реке Кумылга может подняться уровень воды около населенного пункта Ярской в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, река может выйти из берегов из-за теплой погоды и поступления талых вод из расположенных рядом балок и оврагов.
Напомним, что на малых реках Волго-Донского бассейна работают 29 стационарных и 2 временных гидрологических поста. Сотрудники МЧС круглосуточно отслеживают обстановку на водных объектах.
АиФ Волгоград: последние новости
Волгоградка пожаловалась на затопленный подземный переход Спасатели предупреждают о возможном подъеме воды на реке Тишанка Комнаты для инвалидов и специальные датчики. Что есть в ТЦ на случай пожара
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия сорвалась с цепи»658
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1339
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»336
Саудиты принуждают Россию к сделке214
Илон Маск объявил о «банкротстве» Tesla61
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение