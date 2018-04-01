Более 40 самолетов не могут покинуть столичные аэропорты 

В столичном аэропорту Шереметьево разрешения на вылет ожидают 15 самолетов.
В воскресенье, 1 апреля, по состоянию на 10:45 по московскому времени 44 самолета не могут покинуть пределы столицы.
По данным сервиса «Яндекс. Расписания», в аэропорту Внуково 3 рейса задержано и 11 отменено. В воздушной гавани Домодедово задержан вылет 5 самолетов, а 10 рейсов отменено вовсе. В столичном аэропорту Шереметьево разрешения на вылет ожидают 15 самолетов.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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