Более 40 самолетов не могут покинуть столичные аэропорты

В столичном аэропорту Шереметьево разрешения на вылет ожидают 15 самолетов.

В воскресенье, 1 апреля, по состоянию на 10:45 по московскому времени 44 самолета не могут покинуть пределы столицы.

По данным сервиса «Яндекс. Расписания», в аэропорту Внуково 3 рейса задержано и 11 отменено. В воздушной гавани Домодедово задержан вылет 5 самолетов, а 10 рейсов отменено вовсе. В столичном аэропорту Шереметьево разрешения на вылет ожидают 15 самолетов.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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