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Из-за непогоды в районах Алтайского края увеличили группировку спасателей
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Из-за непогоды в районах Алтайского края увеличили группировку спасателей 

АиФ — Алтай 30 марта 2018
Фото: АиФ - Алтай
Группировку спасателей увеличили в Алтайском крае из-за прогнозируемых осадкой, в следствии чего может ухудшиться паводковая обстановка.
Из Красноярска, Екатеринбурга и Новосибирской области прибыли 75 спасателей. Группировка оснащена плавсредствами и беспилотниками.
На 23:00 29 марта вода не ушла из 467 жилых домов и 1825 приусадебных участков в Алтайском крае. В зоне подтопления находятся 40 населенных пунктов в Бийске и девяти районах Алтайского края.
Отметим, что всего было эвакуировано из-за паводка более 3 тысяч человек.
АиФ — Алтай: последние новости
Жителям Алтайского края не рекомендуют выезжать из населенных пунктов Из-за непогоды в районах Алтайского края увеличили группировку спасателей В Алтайском крае перекрыли три затопленные дороги
 Ещё 2 источника 
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