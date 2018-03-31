Землетрясение магнитудой 5,0 произошло к востоку от Тобело в Индонезии

Об этом сообщила Геологическая служба США. Эпицентр был зафиксирован в точке с координатами 1,6842 градуса северной широты и 128,4165 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 68,48 км. —0—