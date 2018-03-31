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На Италию обрушилась непогода
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На Италию обрушилась непогода 

Вести.Ru 21 минуту назад
В итальянской области Тоскана из-за штормового ветра, обрушившегося на провинцию Пиза, повреждения получили более 40 зданий. Также в регионе повалено множество деревьев.
Непогода бушует и на юге Апеннинского полуострова, вызвав задержки в морском сообщении с островами Неаполитанского залива. Также в южных областях Италии и на острове Сардиния из-за сильных дождей значительно возросла опасность схода оползней. Также сильнейшие дожди прошли в Милане и Риме.
Улучшение метеоусловий ожидается уже в воскресенье, когда католики будут отмечать Пасху, передает ТАСС.
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