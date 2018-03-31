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В Милане девять человек пострадали при взрыве бытового газа
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В Милане девять человек пострадали при взрыве бытового газа 

Российская Газета 26 минут назад
В итальянском городе Рескалдина под Миланом произошел взрыв газа в жилом доме, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Пострадали как минимум девять человек.
По словам очевидцев, при взрыве обрушилась часть здания, а звук был слышен за многие километры от места ЧП. Все пострадавшие госпитализированы и, по мнению медиков, их жизни ничто не угрожает.
Сейчас на месте взрыва работают спасатели, пожарные, медики. Оставшимся без крыши над головой людям мэрия пообещала предоставить временные жилища.
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