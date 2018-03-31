Власти Токио впервые рассчитали потенциальный ущерб от возможного удара супертайфуна

ТОКИО, 31 марта. /Корр. ТАСС Игорь Беляев /. Власти Токио впервые провели расчет и опубликовали оценочные данные потенциального ущерба, который может быть нанесен японской столице ударом супертайфуна. И на основе этих расчетов Токио планирует начать подготовку к возможному удару стихии.

Так, по данным специалистов специальной комиссии, в случае удара по столице тайфуна с атмосферным давлением в 910 гПа в эпицентре, высота волн в Токийском заливе поднимется до 6 м, а из-за ливневых дождей уровень затопления в некоторых районах столичной префектуры может достичь 10 м. Подчеркивается, что затопленными могут оказаться 17 из 23 столичных района, которые занимают территорию в 212 кв. км — они включают в себя ключевые деловые и коммерческие центры японской столицы.

Власти Токио поручили каждому отдельному району разработать собственную карту стихийного бедствия, на которой будут указаны маршруты эвакуации и расположение эвакуационных центров. Каждый район в японской столице оперирует как небольшой отдельно взятый город — в них, к примеру, различаются социальные выплаты для жителей и даже некоторые административные нормы.