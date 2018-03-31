Экстренное предупреждение объявлено на Кубани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В период с 18:00 31 марта до 18:00 3 апреля в горах Краснодарского края выше 1,5 тысячи метров лавиноопасно.
Жителей и гостей края предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):
"01" — единый номер пожарных и спасателей;
"101" — единый номер пожарных и спасателей;
8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.