Ещё
Экстренное предупреждение объявлено на Кубани
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экстренное предупреждение объявлено на Кубани 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Экстренное предупреждение объявлено на Кубани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В период с 18:00 31 марта до 18:00 3 апреля в горах Краснодарского края выше 1,5 тысячи метров лавиноопасно.
Жителей и гостей края предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):
"01" — единый номер пожарных и спасателей;
"101" — единый номер пожарных и спасателей;
8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
АиФ — Юг: последние новости
В Краснодаре сгорел дом Дождь, снег и похолодание прогнозируют на Кубани Сроки расследования авиакатастрофы в Сочи продлили до середины лета
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»261
Миллиардер Магомедов доставлен в суд58
В РФ раскрыли крупные бюджетные хищения243
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность103
РФ озвучила ответные меры против Британии247
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение