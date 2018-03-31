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Когда моряки поняли, что под ними начинается извержение вулкана, было уже слишком опасно
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Когда моряки поняли, что под ними начинается извержение вулкана, было уже слишком опасно 

Don't Panic 49 минут назад
Фото: Don't Panic
Матрос парусной лодки следовавшего по курсу в Тихом океане обратил внимание капитана на необычное явление по правому борту. Было решено подплыть ближе к странному месту — команда даже не подозревала, что ждет их дальше.
Со ста метров капитан решил, что наткнулся на отмель. Однако, уже в непосредственной близости оказалось совсем иначе.
На океанской глади появилось целое поле пемзы, будто берег внезапно материализовался посреди водного простора.
Капитан заметил полосу чистой воды, идущую через пемзовое поле и принял решение направить корабль прямо по ней.
Но полоса чистой воды начала расширятся, что было крайне необычно.
Команда решила не рисковать и прибавила скорость, пытаясь побыстрее убраться со странного поля.
И это было верное решение. За кормой раздался приглушенный грохот, будто под водой взорвалась бомба.
Вода на поверхности забурлила и моряки поняли, что начинается извержение подземного вулкана.
Но и это еще не все. Прямо в центре извержения из морских глубин появился настоящий остров!
Задержись капитан в пемзовом поле хотя бы на пару минут и яхта оказалась бы прямо в центре извержения. Вот что называется — повезло!
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