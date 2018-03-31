Когда моряки поняли, что под ними начинается извержение вулкана, было уже слишком опасно

Матрос парусной лодки следовавшего по курсу в Тихом океане обратил внимание капитана на необычное явление по правому борту. Было решено подплыть ближе к странному месту — команда даже не подозревала, что ждет их дальше.

Со ста метров капитан решил, что наткнулся на отмель. Однако, уже в непосредственной близости оказалось совсем иначе.

На океанской глади появилось целое поле пемзы, будто берег внезапно материализовался посреди водного простора.

Капитан заметил полосу чистой воды, идущую через пемзовое поле и принял решение направить корабль прямо по ней.

Но полоса чистой воды начала расширятся, что было крайне необычно.

Команда решила не рисковать и прибавила скорость, пытаясь побыстрее убраться со странного поля.

И это было верное решение. За кормой раздался приглушенный грохот, будто под водой взорвалась бомба.

Вода на поверхности забурлила и моряки поняли, что начинается извержение подземного вулкана.

Но и это еще не все. Прямо в центре извержения из морских глубин появился настоящий остров!

Задержись капитан в пемзовом поле хотя бы на пару минут и яхта оказалась бы прямо в центре извержения. Вот что называется — повезло!