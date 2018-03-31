Два человека погибли при пожаре в доме в Раменском районе

Пожар произошел в частном доме в поселке Быково Раменского района Подмосковья , в результате происшествия погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Тридцатого марта 2018 в 16:01 от очевидца диспетчеру ЦППС Раменского ПСГ поступило сообщение о пожаре в частном доме.

«По прибытию первого пожарного подразделения ПЧ-340 в 16:11 было установлено, что происходит открытое горение частного дома на площади 300 квадратных метров. В 16:50 локализация пожара на площади 300 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В 17:20 пожарные ликвидировали открытое горение в частном доме. После тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших, личность и пол, которых устанавливается.