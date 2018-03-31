Ещё
Два человека погибли при пожаре в доме в Раменском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два человека погибли при пожаре в доме в Раменском районе 

РИАМО 19 минут назад
Пожар произошел в частном доме в поселке Быково Раменского района Подмосковья, в результате происшествия погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Тридцатого марта 2018 в 16:01 от очевидца диспетчеру ЦППС Раменского ПСГ поступило сообщение о пожаре в частном доме.
«По прибытию первого пожарного подразделения ПЧ-340 в 16:11 было установлено, что происходит открытое горение частного дома на площади 300 квадратных метров. В 16:50 локализация пожара на площади 300 квадратных метров», — говорится в сообщении.
В 17:20 пожарные ликвидировали открытое горение в частном доме. После тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших, личность и пол, которых устанавливается.
РИАМО: последние новости
Около 30 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки Народная артистка России Наталья Попович скончалась на 74‑м году жизни Спрос на многокомнатные квартиры в новостройках Московского региона вырос в 2,3 раза
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»265
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал19
РФ получила неожиданную поддержку82
США нашли «более жесткий» вариант ответа России450
Раскрыты заработки на реалити-шоу91
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика Войска
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение