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В 2017 году в Китае были сданы в эксплуатацию 11 новых аэропортов
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В 2017 году в Китае были сданы в эксплуатацию 11 новых аэропортов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 31 марта /Синьхуа/ — В 2017 году в Китае были сданы в эксплуатацию 11 новых аэропортов, благодаря чему в стране функционируют в общем 229 аэропортов. Об этом сообщил в пятницу замглавы Управления гражданской авиации Китая Дун Чжии, выступая на 3-й всекитайской конференции по вопросам обслуживания аэропортов.
По его словам, в 2017 году аэропорты по стране обслужили 1,148 млрд пассажиров, что на 12,9 процента больше, чем в 2016 году. В частности, 32 аэропорта обслужили свыше 10 млн пассажиров.
На конференции 7 аэропортов гражданской авиации, в том числе аэропорт Чжунчуань в городе Ланьчжоу /пров. Ганьсу/ и аэропорт Хэдун в городе Иньчуань /Нинся-Хуэйский автономный район/, были признаны самыми лучшими аэропортами по качеству обслуживания. -0-
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