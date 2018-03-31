В 2017 году в Китае были сданы в эксплуатацию 11 новых аэропортов

Пекин, 31 марта / Синьхуа / — В 2017 году в Китае были сданы в эксплуатацию 11 новых аэропортов, благодаря чему в стране функционируют в общем 229 аэропортов. Об этом сообщил в пятницу замглавы Управления гражданской авиации Китая Дун Чжии, выступая на 3-й всекитайской конференции по вопросам обслуживания аэропортов.

По его словам, в 2017 году аэропорты по стране обслужили 1,148 млрд пассажиров, что на 12,9 процента больше, чем в 2016 году. В частности, 32 аэропорта обслужили свыше 10 млн пассажиров.

На конференции 7 аэропортов гражданской авиации, в том числе аэропорт Чжунчуань в городе Ланьчжоу /пров. Ганьсу/ и аэропорт Хэдун в городе Иньчуань /Нинся-Хуэйский автономный район/, были признаны самыми лучшими аэропортами по качеству обслуживания. -0-