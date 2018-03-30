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Дожди и снег: жители Баку недоумевают из-за погоды
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Дожди и снег: жители Баку недоумевают из-за погоды 

Мир24 27 минут назад
Фото: Мир24
Дожди и ветер с порывами до 35 метров в секунду: на Баку обрушился ураган. В регионах Азербайджана также идут дожди, а в горах синоптики прогнозируют снег.
Между небом и землей
Как работают синоптики?
Жители предупреждены об опасности, спасатели не рекомендуют им покидать свои дома. Коммунальные службы страны переведены в режим чрезвычайной ситуации.
«Конец марта, а на улице такой холод. Такой погоды в Баку я не видел еще никогда. Дай бог чтобы все обошлось без происшествий», — рассказал один из местных жителей.
По прогнозам синоптиков, завтра во второй половине дня буря должна утихнуть. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
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