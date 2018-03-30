Дожди и снег: жители Баку недоумевают из-за погоды

Дожди и ветер с порывами до 35 метров в секунду: на Баку обрушился ураган. В регионах Азербайджана также идут дожди, а в горах синоптики прогнозируют снег.

Между небом и землей

Как работают синоптики?

Жители предупреждены об опасности, спасатели не рекомендуют им покидать свои дома. Коммунальные службы страны переведены в режим чрезвычайной ситуации.

«Конец марта, а на улице такой холод. Такой погоды в Баку я не видел еще никогда. Дай бог чтобы все обошлось без происшествий», — рассказал один из местных жителей.

По прогнозам синоптиков, завтра во второй половине дня буря должна утихнуть. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM