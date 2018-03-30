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Британские власти закончили досматривать самолет «Аэрофлота»
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Британские власти закончили досматривать самолет «Аэрофлота» 

РИА Новости 43 минуты назад
РИА НОВОСТИ. ДОСМОТР САМОЛЕТА АЭРОФЛОТА В АЭРОПОРТУ ЛОНДОНА ОКОНЧЕН, ЕГО ВЫЛЕТ В МОСКВУ ПЛАНИРУЕТСЯ НА 21.30 МСК — АВИАКОМПАНИЯ
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