В Лондоне безосновательно досмотрели самолет «Аэрофлота», сообщил источник 

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В Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме

МЧС ожидает стабилизацию паводковой ситуации на Алтае в течение десяти дней

"Где был ваш Бог?!" Поможет ли Церковь жертвам пожара в Кемерово