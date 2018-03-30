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В Лондоне безосновательно досмотрели самолет «Аэрофлота», сообщил источник
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В Лондоне безосновательно досмотрели самолет «Аэрофлота», сообщил источник 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. БРИТАНСКИЕ ВЛАСТИ ПРОВЕЛИ ОСМОТР САМОЛЕТА АЭРОФЛОТА В АЭРОПОРТУ ЛОНДОНА, НЕ ПРЕДЪЯВИВ ДЛЯ ЭТОГО ОСНОВАНИЙ — ИСТОЧНИК В АВИАКОМПАНИИ
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