Половодье: в Орловской области обнародовали прогноз подъёма рек

По информации пресс-службы МЧС по Орловской области в ближайшие дни синоптики обещают резкое потепление в регионе, которое может привести к интенсивному таянию снега и быстрому половодью.

Климатические условия, могут обеспечить следующие максимальные подъемы уровня воды в реках области:

Река Ока в Орле — от 370 до 530 см. (норма — 694 см., опасный уровень — 800 см., критический уровень — 900 см.) (2017 — 410 см.). При данных уровнях воды подтопления территории Орла не произойдет.

Река Зуша в Мценске — от 480 до 720 см. (норма — 819 см., опасный уровень — 900 см., критический уровень — 1100 см.) (2017 — 178 см.). При данных уровнях воды подтопления территории Мценска не произойдет;

Река Сосна в районе слободы Беломестной — от 400 до 500 см. (норма — 502 см., опасный уровень — 900 см., критический уровень — 1000 см.) (2017 — 201 см.). При данных уровнях воды подтопления территории Ливны не произойдет.

На территории Орловской области прогнозируется подтопление низководных мостов. В регионе находится 18 низководных мостов, которые расположены в 6 районах области. Жителям данных районов необходимо соблюдать правила безопасности и следить за уровнем подъема воды.

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