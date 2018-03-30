Два самолета чуть не столкнулись над Московской областью

Два самолета едва не столкнулись в небе над Московской областью 30 марта, сообщил «Ридусу» источник в авиадиспетчерских кругах.

Airbus A319 «Чешских авиалиний», следовавший рейсом CSA892 из Праги в московский аэропорт Шереметьево , не выполнил команду диспетчера Московского центра автоматизированного управления воздушным движением и несанкционированно снизился на эшелон ниже разрешенного. В это же время в ту же воздушную зону выходил Falcon 900 бельгийской авиакомпании Abelag Aviation, следовавший рейсом AAB25C из столичной воздушной гавани Остафьево в Санкт-Петербург

Расстояние между самолетами составляло около восьми километров. Ситуация, учитывая скорости воздушных судов, сложилась весьма опасная, уточнил собеседник «Ридуса». Диспетчер, моментально определив тенденцию к дальнейшему снижению А319, дал команду чешскому воздушному судну срочно начать набор высоты.

Благодаря оперативным действиям авиадиспетчера самолеты удалось развести, отметил собеседник издания.

По его словам, бортовые системы предупреждения опасных сближений не сработали на обоих самолетах. А наземная система предупреждения сработала уже после того, как диспетчер связался с чешским бортом.

В Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД) «Ридусу» подтвердили факт авиационного события и отметили, что избежать серьезных последствий помогли правильные и оперативные действия авиадиспетчера.

Проводится разбирательство, подчеркнули в Госкорпорации.

11 февраля в Раменском районе Московской области разбился Ан-148 «Саратовских авиалиний». По последней информации, катастрофа произошла из-за обледенения приемников полного давления — перед вылетом пилоты забыли включить их обогрев. Из-за этого датчики скорости показывали разную информацию.