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На японской АЭС произошла утечка конденсата
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На японской АЭС произошла утечка конденсата 

Говорит Москва 50 минут назад
Как сообщает ТАСС, на месте работают специалисты, они выясняют причины произошедшего. Работа реактора приостановлена. Отмечается, что утечки жидкости с содержанием радиоактивных частиц не зафиксировано.
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