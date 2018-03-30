На японской АЭС произошла утечка конденсата

Как сообщает ТАСС, на месте работают специалисты, они выясняют причины произошедшего. Работа реактора приостановлена. Отмечается, что утечки жидкости с содержанием радиоактивных частиц не зафиксировано.