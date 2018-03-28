МЧС объявило о 64 жертвах пожара в Кемерове, пропавших без вести нет

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МЧС объявило о 64 жертвах пожара в Кемерове, пропавших без вести нет

Четверо детей при пожаре в кинотеатре торгового центра в Кемерово

Число погибших при пожаре в кемеровском ТРК выросло до семи