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Правительство выделило еще 2,7 млн для пострадавших от тайфуна в Приморье
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Правительство выделило еще 2,7 млн для пострадавших от тайфуна в Приморье 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 30 мар — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Приморью еще 2,7 миллиона рублей материальной помощи тем, чьи дома были подтоплены тайфуном в 2016 году, сообщается на интернет-портале правовой информации.
В 2016 году регион накрыл мощный тайфун «Лайонрок», за несколько дней он обрушил на Приморье трехмесячную норму осадков, затем по краю в начале сентября ударил тайфун «Намтеун». В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья, а начало учебного года перенесли в 65 школах. В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, он действовал до 2 октября. Режим ЧС регионального уровня сняли лишь в конце декабря 2016 года. Муниципальный режим ЧС действовал до января 2018 года.
"Выделить администрации Приморского края в целях исполнения судебных решений из резервного фонда правительства РФ по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий наводнения, произошедшего на территории Приморья в августе –сентябре 2016 года, бюджетные ассигнования в размере 2 740 000 рублей", — говорится в тексте распоряжения.
Из этой суммы 1,94 миллиона рублей пойдут на оказание гражданам единовременной материальной помощи, 200 тысяч рублей — на оказание финансовой помощи тем, кто частично утратил имущество первой необходимости, 600 тысяч рублей — на помощь в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости.
В феврале этого года кабинет министров уже выделил 18,38 миллиона рублей Приморскому краю для оказания помощи пострадавшим в наводнении 2016 года.
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